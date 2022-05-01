Что изменилось в Беларуси с сегодняшнего дня 5 1.05.2022, 15:11

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Рост цен и повышенная коммуналка для «тунеядцев».

С 1 мая в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума с 296,55 рубля до 311,15 рубля. Увеличение составило 4,9%. К бюджету прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Значит, и они вырастут. Правда, БПМ пересматривается раз в квартал, а инфляция в Беларуси только за март составила 6,1%. Выходит, что в реальном выражении люди становятся беднее, сообщает euroradio.fm.

Также в мае начнут платить полную коммуналку “тунеядцы”, которые работают вне ЕАЭС. За выехавшими белорусами чиновники стали следить с 1 марта. Если в течение 30 дней не предоставлены документы, подтверждающие трудоустройство в ЕАЭС, тарифы за коммуналку будут стопроцентные.

Также дорожает зарядка электромобилей в сети Malanka. За 1 кВт·ч нужно заплатить 35 копеек, если зарядка медленная. Хотите побыстрее — 45 копеек. С января цены увеличились на 6 копеек.

Табачная фабрика “Неман” повышает стоимость некоторых сигарет на 30 копеек. Среди них Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Superslims Azure.

Операторы сотовой связи повышают тарифы из-за увеличения для них НДС с 25% до 26%. Соответственно, 1% ляжет на пользователей.

У Белавиа с 5 по 27 мая будет работать дополнительный рейс Минск — Алматы. Однако некоторые иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Минск. Это Turkish Airlines. До 31 мая влетать в Блеарусь из Стабула компания не будет, также Air China вводит ограничение на полеты в Блеарусь до 1 июля. И flyDubai до 24 июня.

Зато БелЖД готова больше возить по Беларуси. Назначено более 100 дополнительных поездов. До 10 мая БелЖД заявляла о 75 дополнительных направлениях.

С 17 мая минчанам начнут отключать горячую воду. Обещают, что не больше, чем на 13 суток, если испытания инфраструктуры пройдут успешно.

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