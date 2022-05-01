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Назван самый полезный продукт для легких

  • 1.05.2022, 15:28
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Назван самый полезный продукт для легких

Он знаком каждому белорусу.

Обыкновенные помидоры активно восстанавливают респираторную систему. Об этом заявил известный диетолог Михаил Гинзбург, пишет healthinfo.ua.

Всего два томата в сутки помогают восстанавливать функционал респираторной системы, и этот процесс благодаря помидором значительно ускоряется, oтметил доктор Гинзбург. Это заявление он сделал на основе анализа данных исследования из Китая, в котором принимали участие курящие люди. Все они имели поражения респираторной системы разной степени тяжести. Оказалось, что томаты активно помогают избавляться от этих патологий.

Гинзбург подчеркнул, что у помидоров есть и другой немаловажный плюс - они способствуют восстановлению возрастных поражений лёгких, которые часто наблюдаются у людей после 70 и 80. И это особенно важно слышать, учитывая широкую распространённость и доступность помидоров практически для всех граждан нашей страны. Помидоры приятны на вкус, их активно употребляют и самые маленькие, и самые пожилые люди. Можно использовать помидоры как в натуральном виде, так и в качестве ингредиентов для разных блюд - от салатов до супов и соков.

Сейчас вопрос восстановления респираторной системы особенно важен.

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