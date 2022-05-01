В Беларуси запретили продажу «Набора полицейского» 4 1.05.2022, 15:47

4,696

Эта игрушка оказалась вредной для детей.

Опасные игрушки были выявлены Витебской и Гомельской областными инспекциями Госстандарта, сообщает телеграм-канал ведомства.

Три вида игрушек не соответствовали требованиям регламента по показателям безопасности и представляли риск для здоровья детей, пишет ведомство.

В игрушке «Clever Elephant» превышен эквивалентный уровень звука.

Детские машинки и пластмассовые игрушки «Музыкальная карусель» не выдержали минимальные механические нагрузки, а также в комплекте одной из музыкальных каруселей были погремушки, имеющие недопустимое поверхностное окрашивание.

В игрушке «Набор полицейского» — снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, не исключал риск травмирования ребенка.

Эти товары запретили ввозить в Беларуси и продавать внутри страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».