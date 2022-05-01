В Беларуси запретили продажу «Набора полицейского»4
- 1.05.2022, 15:47
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Эта игрушка оказалась вредной для детей.
Опасные игрушки были выявлены Витебской и Гомельской областными инспекциями Госстандарта, сообщает телеграм-канал ведомства.
Три вида игрушек не соответствовали требованиям регламента по показателям безопасности и представляли риск для здоровья детей, пишет ведомство.
В игрушке «Clever Elephant» превышен эквивалентный уровень звука.
Детские машинки и пластмассовые игрушки «Музыкальная карусель» не выдержали минимальные механические нагрузки, а также в комплекте одной из музыкальных каруселей были погремушки, имеющие недопустимое поверхностное окрашивание.
В игрушке «Набор полицейского» — снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, не исключал риск травмирования ребенка.
Эти товары запретили ввозить в Беларуси и продавать внутри страны.