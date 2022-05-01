ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ17
- 1.05.2022, 15:50
- 9,024
«Груз-200» отправился в Забайкалье.
Бойцы Вооруженных сил Украины на поле боя уничтожили еще одного российского оккупанта - командира роты глубинной разведки РФ.
Ликвидированный российский офицер воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады, рассказал представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.
По его данным, убитый оккупант РФ приехал в Украину за 7 тысяч км - из села Борзя Забайкальского края.
"Командир роты глубинной разведки разведбата 36 омсбр старший лейтенант Мункуев Вадим во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.
При этом украинский офицер также опубликовал фото ликвидированного защитниками Украины российского оккупанта.