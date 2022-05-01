ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ 17 1.05.2022, 15:50

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Вадим Мункуев

фото: t.me/a_shtirlitz

«Груз-200» отправился в Забайкалье.

Бойцы Вооруженных сил Украины на поле боя уничтожили еще одного российского оккупанта - командира роты глубинной разведки РФ.

Ликвидированный российский офицер воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады, рассказал представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

По его данным, убитый оккупант РФ приехал в Украину за 7 тысяч км - из села Борзя Забайкальского края.

"Командир роты глубинной разведки разведбата 36 омсбр старший лейтенант Мункуев Вадим во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

При этом украинский офицер также опубликовал фото ликвидированного защитниками Украины российского оккупанта.

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