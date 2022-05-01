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В Барановичах родился мальчик весом больше 5 килограммов

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  • 1.05.2022, 16:08
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В Барановичах родился мальчик весом больше 5 килограммов

Это не первый рекорд в Барановичском районе.

Мальчик весом 5 килограммов 30 граммов появился на свет 14 апреля в Барановичах. Об этом сообщает районное издание «Наш Край» со ссылкой на отдел ЗАГС Барановичского горисполкома.

Рост новорожденного — 56 см. Он стал первым ребенком в семье Павла и Ольги Тихинских. Родители решили назвать сына Михаилом.

В среднем новорожденные дети весят 3200−3500 граммов (возможен разброс значений от 2500 до 4500 граммов).

В Барановичском районе были и другие рекорды веса (именно там районная газета ведет подробную статистику новорожденных). В июле 2020-го появился на свет Даниил Панкевич массой 5,06 кг, а в декабре 2019 — Виктор Шиманский, который весил 5,2 кг.

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