В кассе магазина в Барани нашли напечатанные на принтере деньги 5 1.05.2022, 16:17

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Продавец так скрыла недостачу.

Сотрудники ОБЭП нашли и забрали 54 купюры по 100 рублей в одном из торговых павильонов Барани. Экспертиза подтвердила, что купюры были грубой подделкой — их напечатали на принтере. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

По информации МВД, поддельные деньги положила в кассу 43-летняя продавец торгового объекта. Такой махинацией она пыталась скрыть образовавшуюся недостачу, утверждает ведомство. По данным следствия, женщина воспользовалась принтером подруги.

«Сотрудниками Оршанского РУВД начата проверка. Действиям продавца будет дана правовая оценка», говорится в официальном сообщении.

Если необходимо «опознать» настоящий белорусский рубль, нужно искать водяной знак, металлизированную защитную нить. Еще один вариант — ощупать купюру, на лицевой части купюры расположено 6 мест с большей толщиной покрасочного слоя.

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