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Российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений

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  • 1.05.2022, 16:30
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Российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений

Возник пожар.

Сегодня, 1 мая, российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений. Опасности для населения нет.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командования «Юг».

Сообщается, что сегодня противник, обстреливая территорию Николаевской области, попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

«Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.

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