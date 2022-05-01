Российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений8
- 1.05.2022, 16:30
- 2,186
Возник пожар.
Сегодня, 1 мая, российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений. Опасности для населения нет.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командования «Юг».
Сообщается, что сегодня противник, обстреливая территорию Николаевской области, попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.
«Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.