Страны отменяют ковидные ограничения: куда можно поехать белорусам 3 1.05.2022, 16:35

2,854

ПЦР-тесты и маски там больше не нужны.

Многие страны начали отменять коронавирусные ограничения, а это значит, что белорусы теперь смогут больше путешествовать. Журналисты zerkalo.io сделали подборку наиболее популярных для наших направлений, куда можно отправиться из Беларуси.

Страны-соседки Беларуси

С 28 марта Польша отменила все свои требования к въезду, связанные с Covid-19, а также большинство внутренних ограничений, включая ношение масок в помещении и требования о карантине.

С 1 апреля в Латвии при въезде не надо предъявлять справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста.

В Литву можно свободно приезжать с 1 мая: путешественникам не придется делать тест на коронавирус, заполнять опросники или проходить самоизоляцию. Наличие или отсутствие сертификата о вакцинации также не будет иметь значения. Внутри страны полностью отменили требование носить маски. Единственное исключение — они по-прежнему понадобятся при посещении медицинских учреждений. Отменяются и все остальные «антивирусные» меры, в том числе требование по самоизоляции для заболевших.

Европа

В Италии с 1 мая отменяются ковид-сертификаты, необходимые для посещения мест массового скопления людей, но есть два исключения: санитарные паспорта будут до конца мая требоваться только для въезда в страну, а до 31 декабря они будут нужны для посещения медицинских учреждений и домов престарелых.

С 1 мая Албания отменила все въездные требования, связанные с коронавирусом.

Греция с 1 мая отменяет все ограничения на въезд. Приезжать в страну можно будет без сертификатов о вакцинации, тестов и карантина.

С 1 мая Болгария отменяет все коронавирусные ограничения на въезд. Теперь туристы, прибывающие из других стран, не обязаны предоставлять сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или результат теста.

Согласно данным официального сайта ЕС, отменили ковидные ограничения также в Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Дании, Норвегии, Исландии, Ирландии, Швеции и Северной Македонии. Швейцария отменяет все требования для въезда со 2 мая.

И еще четыре направления

Армения с 1 мая не будет требовать санитарные документы на границе — ни тесты, ни сертификаты о вакцинации. В последние два месяца в стране регистрировали единичные случаи заражения коронавирусом. Новые правила будут распространяться и на туристов, которые прилетают в аэропорты Армении, и на иностранцев, которые въезжают через наземные границы.

В Таиланде с 1 мая отменили ПЦР-тесты по прибытии для вакцинированных от Covid путешественников, также упростили прохождение карантина для непривитых. Вместе с тем туристам по-прежнему необходимо получить разрешение на въезд, загрузив в систему Thailand Pass сертификат о вакцинации и медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов.

Мальдивы с 14 марта ослабили все свои требования к въезду, связанные с пандемией, отменили период чрезвычайного положения и отменили обязательное использование масок. Путешественникам больше не нужно предъявлять тесты, подтверждение вакцинации или даже иметь медицинскую страховку для въезда. Однако, все прибывающие и вылетающие пассажиры должны заполнить форму декларации о состоянии здоровья путешественника в течение 48 часов до полета.

Турция с 20 апреля смягчила правила въезда для иностранцев — больше не нужно заполнять форму, чтобы получить HES-код. Новые правила распространяются и для тех, кто прилетает в Турцию на самолете, и для тех, кто едет через наземную границу. HES-код не будут спрашивать в аэропортах, пунктах пропуска и на рейсах внутри страны. Кроме того, без него теперь можно будет попасть в торговые центры и другие общественные места. При въезде туристам все еще нужны отрицательный тест или подтверждение вакцинации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».