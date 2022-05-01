Гендиректор «Красной Поляны» погиб, упав в горах под Сочи 12 1.05.2022, 16:39

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Андрей Круковский

Андрей Круковский сорвался со скалы во время горного спуска.

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» в Сочи Андрей Круковский погиб в результате падения с горной тропы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы. Спасти не удалось», — сказал представитель курорта.

Прощание пройдет 3 мая в Красной Поляне.

Осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. Но от травм он скончался в воскресенье утром.

Андрей Круковский родился в Москве в 1984 году. Он окончил Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес-школу по программе Executive education. Был кандидатом экономических наук.

Он пришел в «Красную поляну» в 2015 году и входил в совет директоров, занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам. В марте 2019 года его назначили гендиректором курорта. Круковский успел запустить проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун.

Компания отмечала, что мужчина увлекался горнолыжным спортом и горными походами. В 2016 году он совершил восхождение на самый высокий стратовулкан Африки — Килиманджаро (5895 м), в 2017-м взобрался на самую высокую горную точку России и Европы — Эльбрус (5642 м).

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