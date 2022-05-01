Главу Партии БНФ Костусева перевели в СИЗО КГБ 1 1.05.2022, 16:41

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Григорий Костусев

У политзаключенного выявлена онкология.

Политзаключенного Григория Костусева перевели на днях из «Володарки» в СИЗО КГБ. Об этом сообщают правозащитники.

В письме от 25 апреля он написал, что следствие по его делу завершено и его ознакомили с окончательным обвинением.

Григория Костусева задержали около года назад в Шклове и обвинили вместе с политологом Александром Федутой и юристом Юрием Зенковичем в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». По этой статье ему грозит до 12 лет заключения.

В заключении у Костусева обнаружили онкологию. Сейчас его состояние улучшилось. Но «стадия такова, что операцию будут делать только в крайнем случае». Правозащитники признали Григория Костусева политзаключенным.

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