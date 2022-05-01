14-летняя украинка выиграла международный турнир по боксу и посвятила свой триумф ВСУ 2 1.05.2022, 17:10

Кира Макогоненко завоевала золото «Кубка Балтийского моря».

14-летняя украинская спортсменка Кира Макогоненко выиграла золото международного турнира по боксу «Кубок Балтийского моря», который проходил в Германии.

В финальном поединке весовой категории 48 кг украинка победила Жолле Хейер из Саудовской Аравии.

Победу на турнире юная спортсменка посвятила украинским воинам и патриотам, которые защищают Украину от российских оккупантов.

«Хочу поблагодарить Господа за эту победу. Эту победу я посвящаю ВСУ, Главному управлению разведки, всем патриотам нашей страны, и лично Сергею Величко и всем харьковским патриотам, которые защищают суверенитет Украины. Слава Украине», - написала Кира Макогоненко в своем Инстаграме.

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