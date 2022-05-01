Россияне воруют оборудование из больниц на оккупированных территориях Украины 1.05.2022, 17:42

В некоторых населенных пунктах медиков вынуждают лечить российских военных.

Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские больницы на оккупированных территориях, а медикам не позволяют эвакуироваться и заставляют работать на помощь российским военным. Как сообщило Главное управление разведки, в Луганской области из инфекционного отделения Старобельска вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди похищенного оккупантами, в том числе аппараты ИВЛ, необходимы для критических случаев заболевания COVID-19.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска в Харьковской области больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами, а медицинский персонал заставляют работать на оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую.

На Запорожье в помещении Пологовской центральной районной больницы оккупанты обустроили склад боеприпасов, а персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани Херсонской области вынужденно обслуживают российских военных, а медикам запрещено эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Также все без исключения больницы Балаклеи Харьковской области заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводится на работу, а местным жителям запрещено подходить к больнице.

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