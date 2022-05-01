В ООН заявили, что проводят эвакуацию из «Азовстали» 4 1.05.2022, 18:02

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Ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.

Представитель Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил проведение операции по эвакуации мирных жителей разрушенного Мариуполя.

Об этом сообщает The Associated Press.

ООН и Международный комитет Красного Креста совместно проводят эвакуацию людей с территории завода «Азовсталь». Операция также координируется с официальными лицами Украины и РФ.

Абреу назвал ситуацию «очень сложной» и отказался раскрывать подробности эвакуации. По данным ООН, ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.

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