В ООН заявили, что проводят эвакуацию из «Азовстали»4
- 1.05.2022, 18:02
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Ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.
Представитель Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил проведение операции по эвакуации мирных жителей разрушенного Мариуполя.
Об этом сообщает The Associated Press.
ООН и Международный комитет Красного Креста совместно проводят эвакуацию людей с территории завода «Азовсталь». Операция также координируется с официальными лицами Украины и РФ.
Абреу назвал ситуацию «очень сложной» и отказался раскрывать подробности эвакуации. По данным ООН, ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.