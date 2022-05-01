В бою с оккупантами РФ погиб известный «киборг» Руслан Боровик 12 1.05.2022, 18:15

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Руслан Боровик

Руслан Боровик был одним из защитников Донецкого аэропорта.

В бою с оккупантами РФ погиб известный «киборг», боец 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Боровик (позывной Багдад). Об этом сообщило посольство Украины в Грузии в воскресенье, 1 мая, передает «Новое время».

Руслан Боровик был одним из защитников Донецкого аэропорта, фотографом, работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА.

Журналист Ярослав Бондаренко рассказал, что месяц назад военный получил контузию, но не покинул свое отделение и «продолжал жечь технику российских оккупантов».

Боровик начал свою военную карьеру со срочной службы, а затем служил по контракту. Он дважды участвовал в боевых действиях в Ираке в 2004—2005 годах. После увольнения с военной службы он 12 лет работал в банке инкассатором.

В 2014 году Боровик мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (сейчас ДШУ) в должности гранатометчика. Во время защиты Донецкого аэропорта получил ранение в ногу.

У военного остались две дочери. «Эта малышка в голубом берете осиротела. Ее и ее родную сестренку папа уже никогда не возьмет на руки…» — говорится в сообщении посольства.

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