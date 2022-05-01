Военный историк назвал дату кардинальных изменений на фронте 6 1.05.2022, 18:30

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Чего ждать Украине.

Военный историк Михаил Жирохов сделал прогноз, когда ситуация на фронте в Украине может кардинально измениться.

Свое мнение по этому поводу он высказал в сюжете ТСН, передает УНИАН.

«Очень осторожно можно говорить о том, что после 15 мая можно ожидать какие-то серьезные изменения на фронте. До этого времени фронт должен выстоять. И наши военные выстоят, пока не вернутся (прибудут) расчеты артиллерии и оружие, которое может нанести россиянам большего ущерба», – отметил он.

«Мы получим на фронте огромное преимущество с артиллерией. Наши артиллеристы очень образованы, и они уже готовятся для работы на западных образцах. Потому очень быстро (через 1-1,5 недели) мы увидим работу артиллерии на фронте, которая кардинально изменит ситуацию», – рассказал Жирохов.

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