Bloomberg: Шестой пакет санкций может затронуть белорусские банки

Bloomberg: Шестой пакет санкций может затронуть белорусские банки6
- 1.05.2022, 18:31
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Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе.
Как сообщает Bloomberg с ссылкой на свои источники, новые санкции вводимые ЕС в отношении России, могут затронуть и белорусские банки.
Европейский Союз собирается предложить запретить приобретение российской нефти уже к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт, говорят источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg.
ЕС также будет настаивать на отключении большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT, в том числе ПАО «Сбербанк», заявили источники. Ранее США и Великобритания ввели санкции против Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения России.
Bloomberg пишет, что решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов блока. Предлагаемые меры, которые составят шестой пакет санкций ЕС после вторжения России в Украину в феврале, еще не были официально выдвинуты и могут быть изменены до того, как это произойдет.