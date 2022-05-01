Зеленский: Началась эвакуация гражданских с «Азовстали»8
- 1.05.2022, 18:51
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Ранее об эвакуации сообщили в ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.
"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", - написал Зеленский.