Зеленский: Началась эвакуация гражданских с «Азовстали» 8 1.05.2022, 18:51

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Ранее об эвакуации сообщили в ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", - написал Зеленский.

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