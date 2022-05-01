Кулеба обсудил с Боррелем санкции против РФ 1.05.2022, 19:25

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Дмитрий Кулеба

Новый пакет должен содержать эмбарго.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепом Боррелем. Говорили об очередных санкциях против РФ, членстве Украины в ЕС и эвакуации из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Я разговаривал с Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций ЕС в отношении России, которые должны включать нефтяное эмбарго. Я также отметил, что не может быть альтернативы предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Отдельное внимание мы уделили дальнейшей безопасной эвакуации из Мариуполя", - написал Кулеба.

В свою очередь Жозеп Боррель сообщил, что имел разговор с Кулебой и солидарен со своим украинским коллегой.

"Продолжается работа над следующим пакетом санкций. Совет ассоциации ЕС-Украина станет ключевым моментом для дальнейшего развития нашего партнерства. Ситуация в Мариуполе страшная, гуманитарная эвакуация неотложная", - написал в Twitter Жозеп Боррель.

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