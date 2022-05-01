Как изменилась стоимость новых машин с начала года 4 1.05.2022, 19:35

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Некоторые ценники впечатляют.

«Великий исход» иностранных автопроизводителей с рынка России неизбежно сказывается на белорусском авторынке. Пока что дилерам удавалось держаться на плаву благодаря складским запасам, кто-то уже начал продумывать новую логистику поставок, но назвать все это полноценной работой сложно. А вот рост цен вполне себе реальный. Office Life посмотрел, как изменилась стоимость новых машин с начала года. Честно скажем, некоторые ценники впечатляют.

Еще в начале года мы удивлялись, насколько подорожали автомобили по сравнению с январем 2021 года. Уже тогда никто не сомневался, что рост цен продолжится. В наш нынешний обзор попали автомобильные марки, которые пока не прекращали производство, и есть надежда, что их поставки останутся стабильными, насколько это возможно.

GEELY

Белорусские Geely хоть и локализованы (правда, это касается не всех моделей), но не настолько, чтобы надеяться на какую-то независимость от курсов валют. В итоге видим, что народное авто дорожает совсем не народными темпами.

Geely Coolray в топовой комплектации Flagship в январе стоил 66900 рублей, а в марте — 87400 рублей. Tugella Flagship рванула с 92500 до 120800 рублей — это рекордный для марки рост на 28300 рублей. Atlas Pro Flagship стоил 78400 рублей, а стал — 102500.

HYUNDAI

Завод Hyundai в России в марте приостанавливал работу, но сейчас производство возобновлено. При этом обновились и прайс-листы у белорусского импортера.

Базовая версия кроссовера Creta в начале года стоила 45900 рублей, а стала — 58900. Популярный седан Accent в базовой комплектации Active подорожал с 32900 до 43900 рублей.

Большой кроссовер Santa Fe, который импортируется из Южной Кореи, в январе стоил 89900 рублей, а с начала апреля за базовую версию придется отдать уже 123900 рублей! Как видим, 34000 рублей разом приплюсовали к цене. Еще одна модель-рекордсмен — Hyundai Palisade. Огромный кроссовер в начале года стоил 133900 рублей, а в апреле прибавил до 177900. Плюс 44000 рублей, или, считай, треть от начальной цены.

KIA

В модельном ряду не осталось автомобилей иностранной сборки, но с машинами российского производства произошли кое-какие изменения. Так, из прайс-листов пропала самая доступная версия популярного седана Kia Rio с 1,4-литровым бензиновым мотором. Теперь в гамме есть только версии с двигателем 1,6 литра. Минимальная цена такой машины в январе была 37400 рублей, а сейчас — 48000 рублей.

Интересно, что технически идентичный седану хетчбэк Rio X вырос в цене сильнее — с 39900 до 57260 рублей за базовую версию с мотором 1,6 литра.

Относительно недавняя премьера рынка — компактный кроссовер Seltos в январе стоил минимум 57900 рублей. А сейчас без 75000 рублей к нему не подступиться.

Взглянем на топовую версию кроссовера Sorento, которая в январе предлагалась за 134900 рублей. Кажется, это рекордное подорожание — в апреле автомобиль стал стоить на внушительные 53960 рублей дороже.

LADA

Есть и приятные новости на фоне тотального подорожания. Например, Lada Niva Legend как стоила 29200 рублей, так и стоит. В пересчете на доллары автомобиль даже немного подешевел.

Зато фургончик Largus не удержался и вырос в цене на 7000 — с 30310 до 37360 рублей. Вечный бестселлер белорусского рынка Lada Vesta тоже не остался на месте — если в январе версия Standart стоила 28560 рублей, то в апреле — 34980 рублей. Хорошо укомплектованная версия Luxe Prestige подорожала более чем на 10000 — с 47500 до 57720 рублей.

RENAULT

В модельном ряду этой марки тоже изменения. Как минимум из белорусских прайс-листов исчез седан Logan. Осталась только «внедорожная» версия Stepway. Причем подорожавшая с 32300 до 46700 рублей. Duster тоже не стал доступнее. Цена версии Life выросла с 38800 до 50300 рублей. Одновременно из прайс-листа исчезла базовая комплектация Comfort. А модель Koleos, ранее поставлявшуюся из Южной Кореи, вовсе убрали из продажи.

Топовая версия Renault Arkana Pulse стоила в январе 68900 рублей, а к апрелю цена выросла до 86000 рублей.

Но повышение цен на продукцию альянса Renault / АвтоВАЗ — еще не самая большая проблема. Под вопросом остается само присутствие марки Renault на российском рынке. Окончательное решение еще не принято — в руководстве компании понимают, что уход приведет к колоссальным убыткам.

VOLKSWAGEN

Завод в Калуге приостановил производство, но автомобили у белорусских дилеров пока есть. Правда, кажется, даже ранее доступный Polo седан скоро будет стоить, как Touareg. Это, конечно, преувеличение, но динамика роста цены почти народного авто не радует. В начале года самый доступный вариант Polo с 1,6-литровым 90-сильным мотором стоил 38390 рублей, а сейчас — 50990! Топовая версия подорожала и того больше — с 52890 до 70290 рублей.

Компактный кроссовер Taos в максимальной комплектации стал дороже примерно на 28000 рублей — цена выросла с 84850 до 112650 рублей. А самый дорогой Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG 4MOTION R-Line, который стоил 120070 рублей в январе, стал аж на 40000 рублей дороже.

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А ЧТО С НАСТОЯЩИМИ «ЕВРОПЕЙЦАМИ»?

В Беларуси некоторые импортеры работают напрямую с европейскими поставщиками и, возможно, в ближайшей перспективе смогут наладить поставки автомобилей. Но надо преодолеть некоторые сложности в логистике, а также валютные ограничения. Тем не менее, например, белорусский импортер Audi рекламирует прибытие двух автовозов с автомобилями. Вот только цены теперь даже на машины в наличии даются исключительно по запросу.

У дилера баварской марки всего три предложения в разделе «В наличии». И все три — BMW X3. Да и те машины находятся в пути, а цены на них указаны лишь ориентировочные. И никто не гарантирует, что по прибытии автомобили внезапно не подорожают.

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