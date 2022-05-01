Как ВСУ уничтожают технику российских захватчиков «Гвоздикой» 1 1.05.2022, 19:47

7,380

Видеофакт.

1 мая представители 30-й Отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали работу расчета самоходной артиллерийской установки при уничтожении оккупантов.

"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 ОМБр по российскому БТР.

Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - говорится в сообщении.

Самоходная артиллерийская установка САУ 2С1 "Гвоздика" предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».