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Как ВСУ уничтожают технику российских захватчиков «Гвоздикой»

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  • 1.05.2022, 19:47
  • 7,380
Как ВСУ уничтожают технику российских захватчиков «Гвоздикой»

Видеофакт.

1 мая представители 30-й Отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали работу расчета самоходной артиллерийской установки при уничтожении оккупантов.

"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 ОМБр по российскому БТР.

Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - говорится в сообщении.

Самоходная артиллерийская установка САУ 2С1 "Гвоздика" предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

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