Украинцы массово возвращаются домой

Украинцы массово возвращаются домой2
- 1.05.2022, 20:12
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На западных пунктах пропуска аншлаг.
Только за прошедшие сутки субботы, 30 апреля, в Украину через западные границы прибыло около 40 тыс. человек, из которых около 36 тыс. – украинцы. Днем ранее эта цифра составляла 35 тыс. въехавших, сообщает Госпогранслужба.
По информации ведомства, поток на въезд в Украину 30 апреля был максимальным с начала полномасштабного вторжения России.
В то же время количество выехавших 30 апреля осталось на уровне предыдущего дня – 38 тыс. граждан. 23 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные проехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В последний день апреля на украинских границах оформлено более 380 грузовиков с гуманитарной помощью, накануне – 250.
За сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 78 тыс. человек и 19 тыс. транспортных средств.
В Пограничной службе Польши сообщили, что с начала войны с Украины на территорию страны въехало более 3 млн. человек, в обратном направлении – 975 тыс. человек.
По последним данным ООН, из Украины с начала полномасштабной войны выехало 5,46 млн человек, из них в Польшу – 3,014 млн, Румынию и Молдову – 881,19 тыс., Венгрию – 519,98 тыс., Словакию – 371,92 тыс.