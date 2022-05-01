Драники получат статус историко-культурной ценности Беларуси 32 1.05.2022, 20:12

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Представители Минкульта провели месяцы в экспедициях, собирая рецепты.

Белорусские драники могут получить статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в эфире СТВ.

Этот вопрос поднимут в мае, во время консилиума белорусских историков, шеф-поваров и представителей агротуризма. Внесению национального блюда в официальный список нематериальных историко-культурных ценностей предшествовало появление масштабного сборника рецептов драников.

Представители Минкульта провели месяцы в экспедициях по деревням Беларуси. И в итоге собрали книгу: более 200 рецептов драников от 500 бабушек - носителей национальной культуры.

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