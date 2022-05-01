«На коленях пять, на коленях шесть и, возможно, на коленях семь даже» 6 1.05.2022, 20:20

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В Минске пассажиры такси решили рассказать правила движения водителю.

«Расскажите про замечательных пассажиров такси, а то только про плохих водителей рассказываете», — обратился к нам один из наших читателей, который работает в перевозках. Он предоставил корреспонденту Onlíner видео, история простая: люди вызвали через приложение такси, а водитель отказался их везти.

Беседу с водителем ведут двое: женщина и мужчина. Также в кадр попали двое детей, которые, очевидно, ждут, о чем договорятся взрослые. А у тех диалог, нужно признать, крайне любопытный.

— На каком основании нет? — возмущается женщина. Она предлагает своему спутнику начать видеосъемку. — Аргументируйте мне, пожалуйста, почему вы мне отказали.

— Сколько вас человек? — спрашивает водитель.

— Пять человек.

Тем временем мужчина активно предлагает таксисту изучить Правила дорожного движения.

— Открываем ПДД прямо сейчас! Ты оказываешь услуги на платной основе, ты перевозишь людей. И ты не знаешь, как это делается? — говорит он.

— Сколько у меня посадочных мест? — задает вопрос водитель.

— У тебя вообще права есть? — звучит в ответ.

— Да.

— Сколько лет стажа?

Мужчина при этом высказывает мнение, что посадочные места таксисту нужны «для категории».

— Сколько можно перевозить людей в легковом автомобиле? — отбивается водитель.

— Раз, два, три, четыре, — начал считать мужчина, указывая на заднее сиденье. — На коленях пять, на коленях шесть и, возможно, на коленях семь даже. Возможно. По категории «В» ты можешь перевозить семь пассажиров, плюс ты водитель. Неважно, сколько у тебя посадочных мест.

Наверное, нужно сообщить: да, водитель такси оказывает услугу на платной основе. Нет, исходя их этого он не обязан выполнять любое требование клиента, в частности, водитель может отказаться от поездки, если ее невозможно выполнить с соблюдением действующих норм законодательства.

ПДД запрещают водителям перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства (п. 181.3). И нельзя перевозить детей на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля (п. 181.6).

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