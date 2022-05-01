Белорус Орловский повторил рекорд Серроне и Миллера по числу побед в UFC 1 1.05.2022, 21:02

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В соглавном бою турнира UFC Vegas 53 наш боец сразился с американцем.

Белорусский боец Андрей Орловский одержал 23-ю победу в UFC. Он повторил рекорд Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю, сообщает «Чемпионат».

В соглавном бою турнира UFC Vegas 53 Орловский сразился с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.

Отметим, что победная серия Орловского в UFC насчитывает уже четыре боя. Ранее белорус победил Джареда Вандераа, Карлоса Фелипе и Чейза Шермана. Свое последнее поражение Орловский потерпел 20 февраля 2021 года. На турнире UFC Fight Night 185 Орловский проиграл Тому Аспиналлу после удушающего приема.

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