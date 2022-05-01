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Байден: Россия — агрессор и будет привлечена к ответственности

  • 1.05.2022, 21:23
  • 1,396
Байден: Россия — агрессор и будет привлечена к ответственности
Джо Байден

Об этом президент США заявил в Twitter.

Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которому придется ответить за жестокое вторжение в Украину.

Об этом говорится в его Twitter.

«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответственности», — заявил Байден.

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