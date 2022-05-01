Байден: Россия — агрессор и будет привлечена к ответственности 1.05.2022, 21:23

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Джо Байден

Об этом президент США заявил в Twitter.

Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которому придется ответить за жестокое вторжение в Украину.

Об этом говорится в его Twitter.

«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответственности», — заявил Байден.

Just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end it.



Russia is the aggressor, and the world must and will hold Russia accountable. — Joe Biden (@JoeBiden) May 1, 2022

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