Байден: Россия — агрессор и будет привлечена к ответственности
- 1.05.2022, 21:23
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Об этом президент США заявил в Twitter.
Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которому придется ответить за жестокое вторжение в Украину.
Об этом говорится в его Twitter.
«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответственности», — заявил Байден.
Just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end it.— Joe Biden (@JoeBiden) May 1, 2022
Russia is the aggressor, and the world must and will hold Russia accountable.