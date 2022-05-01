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Появилось видео спасения людей из Мариуполя

  • 1.05.2022, 21:33
Появилось видео спасения людей из Мариуполя

Сегодня прошла эвакуация из «Азовстали».

Сегодня, 1 мая, состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь сегодня. Эвакуация из Азовстали. Все ждем мариупольцев дома. Большая благодарность всем причастным от Президента, к водителям автобусов. От всего сердца", - прокомментировал видео Андрющенко.

Уникальные кадры по спасению людей в Мариуполе предоставили военные полка "Азов". Видео опубликовал председатель фракции "Слуга народа" в ВР, член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия.

"Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак. Важнейшую часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк «Азов», Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста", - написал Арахамия.

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