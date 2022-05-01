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Какой будет погода в Беларуси 2 мая

  • 1.05.2022, 22:27
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Какой будет погода в Беларуси 2 мая

Прогноз.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 2 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку республики местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 2-8. Днем будет 14-20 градусов тепла.

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