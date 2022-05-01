Одесса уходит на затяжной комендантский час 1.05.2022, 22:30

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Что запрещено.

В Одессе вводится затяжной комендантский час. Он начинается с сегодняшнего дня с 22:00 и продлится до 05:00 утра 3 мая.

Подробнее о том, что под запретом и с чем это связывают - в материале РБК-Украина.

"Сообщается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 года", - предупредили ранее в Одесской ОВА.

Что запрещается

Пребывание на улицах

Таким образом, на этот период запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Выгул собак

На период комендантского часа разрешается выгул собак вблизи своего дома. Так, обязательно взять с собой паспорт гражданина Украины или ID-карточку. Время прогулки призывают сократить максимально.

Транспорт

Общественный транспорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы города в указанные часы комендантского времени работать не будут. Категорически запрещено передвижение собственной машиной.

При этом работа железнодорожного вокзала полностью приостанавливается, будет закрыт железнодорожный вокзал станции "Одесса-Главная". К тому же УЗ отменила пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые курсируют до Одессы и в обратную сторону. А пригородные поезда, которые курсируют в области и не заезжают в города, продолжат движение.

Стоит отметить, на остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Работа предприятий

В городе без изменений будут работать только предприятия критической инфраструктуры (ГСЧС, скорая помощь и т. п).

Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Одессы, своим решением должны объявить 2 мая выходным днем и перенести отработку на другой день.

Чем важно 2 мая для Одессы

Завтра, 2 мая - восьмая годовщина трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Правоохранители связывают годовщину трагедии с вероятными провокациями именно в этот день.

Полиция предупреждает о провокациях

Накануне в полиции обратились к жителям Одессы. Их предупредили о возможных провокациях со стороны РФ, а потому попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

"Приближается важная для нашего города памятная дата, связанная с трагическими событиями 2 мая. Поэтому, чтобы обезопасить граждан от коварных провокаций и откровенных преступлений, с 1 по 3 мая в городе будет усилен комендантский час. Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее подготовиться к вынужденным условиям", - обратились в полиции к одесситам.

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