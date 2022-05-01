На Донбассе за сутки отбиты 10 атак оккупантов 2 1.05.2022, 22:39

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Украинцы уничтожили много военной техники захватчиков.

На Донбассе за сутки Вооруженные силы Украины отбили 10 атак российских захватчиков, уничтожили 67 единиц техники и 7 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

"Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитные установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатые ракеты российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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