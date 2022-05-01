Теннисист с 30 титулами выступал в футболке с бело-красно-белой и украинской нашивками 1.05.2022, 23:39

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Александр Игнатович

Фотофакт.

Теннисист-паралимпиец Александр Игнатович вышел играть на первенстве Минской области с нашивками в цветах белорусского национального и украинского флагов и надписью «Нет войне в Украине».

Такое фото разместил в своем тг-канале исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Александр Игнатович — спортсмен с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который проявил себя в трех видах спорта: он 8-кратный чемпион Беларуси по футболу, 10-кратный — в настольном теннисе, 12-кратный — в плавании. В 2020 он подписал письмо спортсменов за честные выборы.

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