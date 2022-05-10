В Одессе из-за ракетного удара загорелся торговый центр
- 10.05.2022, 7:39
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Как минимум один человек погиб.
В Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр. На месте работают спасатели.
На месте пожара в торговом центре в Одессе работают спасатели и карета скорой помощи.
Об этом сообщает «Суспільне. Новини».
Позже стало известно, что российские захватчики выпустили 7 ракет по Одессе, один человек погиб
Об этом в своем Telegram сообщает спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Одесса. 7 ракет было выпущено по городу. Они попали в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. К сожалению, 1 человек погиб, 5 ранены доставлены в больницу, им оказана помощь», - сообщил он