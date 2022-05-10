Последний Путин Мария Золкина, «Новое время»

10.05.2022, 7:43

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фото: getty images

Уставший, больной, трусливый.

Уставший, больной, трусливый — это ключевые ассоциации с лидером на закате своей карьеры. Да, он будет дальше уничтожать Украину, но это уже конвульсии режима, который в долгую проигрывает.

Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию — это однозначно приведет к падению его эфемерной популярности. Одно дело — поддерживать псковских десантников и не слишком переживать о десятках тысяч убитых и раненых военных. Совсем другое — это мобилизация всех и вся. Здесь шлейф «победобесия» быстро развеется.

Путин не объявляет аннексию ни оккупированного Донбасса, ни южной части Украины — Херсон, часть Запорожья. Не потому, что передумал оккупировать Украину, конечно нет. Но на административных границах Херсонской области постоянные бои. На Донбассе украинская армия дает россиянам по зубам. Оккупация разрушенной части Луганской области никак не гарантирует, что она останется под контролем России.

Нигде на временно оккупированных территориях российские войска не чувствуют себя хозяевами. Повсюду над ними абсолютно реальная перспектива контратаки ВСУ. И на фоне ленд-лиза, новых поставок оружия от объединенного Запада это небезосновательно. Чего стоят одни бои на Изюмском направлении.

На что Путин надеется? На то, что позиция Запада изменится. Пойдут на переговоры о временном перемирии или, что главное для Путина, перестанут присылать в Украину оружие. Впрочем, бесполезно и поздно. Кое-где до сих пор со скрипом до сих пор не на полной скорости, но Запад уже встал на другие рельсы. Россию можно победить. И это сделает украинская армия. Восстановить границы Украина должна в полной мере. То есть возвращение к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года уже не считается финальной целью. Путин цеплялся в речи за «освобождение» Донбасса, но парадокс в том, что прежней линии разграничения для Украины и для наших западных союзников уже просто не существует.

И Киев должен и дальше максимально давить на наших западных союзников, чтобы оружие доставлялось как можно скорее.

Повсюду за пределами России Путин добился эффекта совершенно противоположного тому, которого хотел. В Украине — сопротивление украинской армии и всей страны. Удержать даже уже захваченные территории с ненавидящим захватчиков населением нереально. На Западе — вместо образа всесильного лидера снискал славу не просто военного преступника, но и де-факто мыльного пузыря.

Российская армия — не непобедима. Сейчас — шанс максимально разбить Россию в военном и экономическом плане. Пусть не молниеносно, но спланировано и уверенно. И задача нашей дипломатии — обеспечить именно такое отношение к Кремлю на Западе и далее.

Мария Золкина, «Новое время»

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