Титановая рука и железная воля: несколько фактов о легендарном защитнике Мариуполя

Титановая рука и железная воля: несколько фактов о легендарном защитнике Мариуполя1
- 10.05.2022, 7:50
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Илья Самойленко давал пресс-конференцию на безупречном английском.
Спикер "Азова" Илья Самойленко во время пресс-конференции защитников Мариуполя удивил всех блестящим английским. После этого пресс-служба Нацгвардии опубликовала интересные факты о нем.
“Многие вчера смотрели интервью командиров Азова из Мариуполя. Но мы уверены, что немногие знают о том, кто такой Илья Самойленко”, – объяснили в Нацгвардии.
Сообщается, что Илья Самойленко потерял в боевых действиях левую руку. В настоящее время имеет титановый механический протез, и при этом он, как другие защитники Мариуполя, держит оборону на "Азовстали".
Рука – не единственная боевая потеря. Также Илья потерял правый глаз. Теперь глаз искусственный.
“Учился на историческом факультете Киевского университета. Мечтает завершить учебу после окончания войны. Человек железной силы воли, настоящий герой!" – добавили в Нацгвардии.
Напомним, 8 мая азовцы, которые держат оборону на "Азовстали", дали пресс-конференцию. Они рассказали о своей борьбе. Они поблагодарили мировое сообщество за экономическую и военную помощь Украине, но подвергли сомнению эффективность санкций против России и назвали условия своего спасения.