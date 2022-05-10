Бойцы 93-й бригады устроили военный «парад» на трофейных танках оккупантов
- 10.05.2022, 7:56
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Воины-холодноярцы рассказали, что будет настоящим парадом Победы.
Военные 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» устроили военный «парад» на трофейных танках российских оккупантов.
Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице 93-й ОМБр.
«День Победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий.
А пока – устраиваем военный «парад» на трофейных российских танках по переднему краю. Все будет Украина», — отмечают военные.