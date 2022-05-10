Без «Мивины» и «Рошена» 1 10.05.2022, 8:04

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Что происходит на полках белорусских магазинов?

На полках отечественных магазинов украинские товары еще есть, однако в скором времени ситуация может измениться. Складских запасов становится все меньше, а новых поставок из Украины в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, пишет издание «Белорусы и рынок».

Согласно данным Белстата, в структуре белорусского товарного импорта из Украины широкий ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции: от соевых бобов и картофеля до соков и кондитерских изделий.

Продукты украинских торговых марок хорошо знакомы белорусским потребителям. Кетчупы «Чумак» и «Торчин», вермишель и приправы «Мивина», сок «Садочок», конфеты Roshen и другие бренды всегда пользовались спросом у белорусов.

В прошлом году доля Украины в импорте отдельных позиций сельскохозяйственной и продовольственной продукции была значительной — на уровне 20–30 %, а иногда выходила и за 50 %.

До недавнего времени украинские продукты расходились по всему миру и закономерно оказывались в том числе и в корзинах белорусов. Как будет в условиях новой реальности, спрогнозировать трудно, но вполне вероятно, что привычные бренды могут исчезнуть с полок.

Широкий ассортимент

Ключевыми позициями импорта из Украины в 2021 году были сельхозпродукция и продукты ее переработки. По информации Государственной службы статистики Украины, товарная позиция «остатки и отходы пищевой промышленности» обошлась Беларуси в 189 564,3 тыс. долларов.

Прежде всего имеется в виду растительный жмых — продукт, получаемый после отжима растительного масла из семян масличных культур. Он широко применяется в качестве одного из компонентов комбикормовых смесей для животных и птицы.

О важности этого продукта для Беларуси еще в 2018 году говорил член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук Олег Давыденко: «Соевый жмых используют для кормления скота. Если мы имеем сою, можем конкурировать на рынке с нашей продукцией животноводства, потому что обеспечим себя кормами. Это продовольственная безопасность страны. Если вдруг нам откажут в американской или украинской сое, все птицефабрики остановятся: без таких кормов бройлер не вырастет за 40 дней до двух или двух с половиной килограммов».

В прошлом году Беларусь купила 422,8 тыс. тонн соевого жмыха, в том числе в Украине — 186,2 тыс. тонн. По поставкам подсолнечного жмыха южная соседка Беларуси оказалась лидером, опередив Россию и Казахстан: из 479,6 тыс. тонн продукции 249,2 тыс. тонн было куплено в Украине.

Еще одна весомая позиция отечественного импорта из Украины — семена и плоды масличных растений (по данным Укрстата, 150535,2 тыс. долларов). Больше всего наша страна зависит от поставок украинских соевых бобов и семян рапса. В 2021 году Беларусь купила в Украине 196,6 тыс. тонн сои и 49518 тонн семенного рапса.

Кроме того, из Украины активно ввозили картофель (43 % всего импорта в 2021 году), свеклу и морковь (56 %), капусту (27 %), кукурузу (17 %).

Значительной была доля Украины в импорте говядины, а также мяса птицы и пищевых субпродуктов из нее. К примеру, из 5960 тонн замороженной говядины, ввезенной в нашу страну в прошлом году, 3455 тонн было доставлено из Украины.

Номенклатура украинских продовольственных товаров очень объемная и представлена сотнями разных позиций: овощные консервы, кетчупы и соусы, фрукты, подсолнечное масло, соль, кондитерские и мучные изделия, пиво, соки, приправы и другая продукция.

Где искать замену?

Часть импортной продукции могут заместить отечественные предприятия. По продуктам питания это вполне реально. Определенный сегмент продуктового импорта (с учетом выгодной логистики) можно переориентировать на Россию. Но по некоторым товарным позициям проблем вряд ли удастся избежать. Например, по таким, как растительный жмых и соевые бобы.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина входит в десятку крупнейших производителей сои вместе с Бразилией, США, Аргентиной, Китаем, Индией, Парагваем, Канадой, Россией и Боливией.

Основные поставки соевых бобов шли в Беларусь из двух стран — Украины и России, причем доля Украины была значительно выше. Сможет ли Россия заместить выпадающие объемы — большой вопрос. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в начале 2022 года экспорт сои из России катастрофически просел. Сокращение поставок в январе 2022 года по сравнению с январем 2021-го составило 95 %.

Конечно, в качестве альтернативы можно было бы рассматривать страны Азии и Латинской Америки. Но с учетом транспортно-логистических расходов соевые бобы, привезенные из этих регионов, окажутся «золотыми». К тому же ожидается, что мировое производство сои в 2022 году сократится, а это может привести к росту цен.

Лучше выглядит ситуация по семенам рапса, в импорте которых доля Украины также была довольно значительной — около 20 %. Здесь Россия могла бы нарастить объемы поставок в нашу страну. Зависимость от Украины по семенам подсолнечника не является критической. Импорт Беларуси по этой товарной позиции в основном завязан на Российскую Федерацию.

Вполне вероятно, что Украина вернется к полномасштабной торговле с Беларусью очень не скоро, а значит, нашей стране придется пересмотреть стратегию внешнеторговых отношений и искать замену украинским товарам. Другой вопрос, какими усилиями и как быстро. Проблема в том, что время работает против Беларуси.

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