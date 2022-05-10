OCCRP: Человек Путина предлагал Каталонии войска и деньги в 2017 году 10.05.2022, 8:13

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Речь шла о 10 тысячах российских солдат.

Бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон накануне голосования за провозглашение независимости Каталонии в октябре 2017 года встречался с «послом России по особым поручениям» Николаем Садовниковым, который предлагал направить войска в Барселону.

Об этом говорится в совместном расследовании Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP), Bellingcat, изданий El Periódico, IRPI, Il Fatto Quotidiano и iStories, пишет УНИАН.

Информация о том, что таинственная «русская группа» предлагала Пучдемону деньги и 10 тысяч российских солдат, появилась еще в 2020 году в испанских СМИ, но теперь журналистам удалось установить ключевые детали этого предложения, как и кем оно было сделано.

Как выяснилось, Пучдемон встретился с мужчинами, которые представились представителями российского правительства в Каса-дельс-Канонгес, его официальной резиденции, вечером 26 октября 2017 года, накануне голосования за независимость Каталонии.

Главным среди его собеседников был Николай Садовников, которого каталонские лидеры независимости приватно назвали «посланником Путина». Бывший советский и российский дипломат представлял Кремль в чувствительных конфликтных зонах и был замечен по крайней мере одной западной спецслужбой, которая отмечала, что он имеет прямую связь с главой российского государства.

Участие Садовникова свидетельствует о том, что усилия Москвы разжечь раскол в Испании, возможно, были серьезнее, чем считалось ранее. Кремль давно работает над подрывом европейского единства в интересах России.

В расследовании утверждается, что на встрече с Пучдемоном россияне пообещали выделить Каталонии 500 миллиардов долларов в помощь их попыткам обрести независимость от Испании. Правда, реальность этой суммы вызывает большие сомнения у журналистов. Также Садовников предложил Пучдемону 10000 русских солдат для поддержки отделения от Испании.

В обмен на свою поддержку россияне требовали от Каталонии создать благоприятное законодательство для криптовалюты. Они хотели, чтобы это был финансовый центр на уровне со Швейцарией, но за цифровые деньги.

Встреча завершилась без твердых обязательств, и каталонцы, казалось, были озадачены тем, с кем они имеют дело.

Хотя Каталония так и не стала независимой, мужчина, который представлял россиян, оставался на связи и продолжал обещать средства на поддержку сепаратистов. Большинство его обещаний так и не были выполнены, хотя однажды каталонцы получили один биткойн, стоимость которого на то время была чуть менее 10 тысяч долларов.

Сам Садовников в телефонном комментарии решительно возразил, что имеет какую-либо связь с российским правительством или любыми спецслужбами, и возразил, что предлагал что-либо каталонцам. Он признал, что ездил в Барселону в конце октября 2017 года и его взял на встречу «друг», но сказал, что «на самом деле не знал, кто там присутствовал, поскольку не говорит по-испански. «Я просто сидел и ждал, пока он закончит. А потом чтобы он отвез меня к морю… Моей целью было просто быть у моря, купаться, загорать», — сказал Садовников о встрече и визите в Каталонию.

Карлес Пучдемон не ответил на просьбу прокомментировать эту историю.

Его близкий соратник Виктор Тераделлас, который также был на встрече, подтвердил, что встреча состоялась и что в ней принимал участие мужчина по имени Николай, которого журналисты позже идентифицировали как Садовникова.

«Лыжный инструктор» из Испании

Ключевой фигурой в их коммуникации был испанец Жорди Сарда Бонвеи, который, по словам источников, выполнял роль переводчика Садовникова во время встречи россиянина с Пучдемоном.

Сам Сарда отказался комментировать журналистам свою роль в истории с Садовниковым.

У Жорди Сарда Бонвеи интересное прошлое. В Украине он известен как «лыжный инструктор». В 2012 году он представился в Киеве как представитель испанской газовой компании и подписал с тогдашним главой государственного инвестиционного агентства Украины Владиславом Каськивым соглашение на строительство терминала сжиженного газа на побережье Черного моря. Но компания Gas Natural отрицала любую причастность и сказала, что Сарда никогда не был их представителем.

После сопровождения Садовникова на встрече с Пучдемоном Сарда поддерживал связь с соратником Пучдемона Виктором Терраделласом, продолжая обмениваться с ним текстовыми сообщениями в течение многих месяцев. Почти 200 страниц этих сообщений, извлеченных из телефона Терраделласа испанской полицией в рамках более широкого расследования о присвоении государственных денег, были получены журналистами.

В своих длительных беседах с Терраделласом Сарда неоднократно упоминает Садовникова, намекая, что он важное лицо, которое принимает решение в кругах Путина. Он также позиционирует себя как влиятельного игрока со связями высокого уровня, хотя мало что из того, что он обещает, кажется, когда-либо воплотится в жизнь.

Переписки от 10 марта 2018 года свидетельствует, как двое мужчин обсуждают потенциальную передачу 56 биткойнов, стоимость которых на тот момент была бы чуть меньше чем 525000 долларов. Но когда журналисты проследили цифровой кошелек Terradellas, которым он поделился с Сардой, они обнаружили, что он получил только один биткойн. При этом Терраделлас неоднократно спрашивал о дополнительных деньгах, которые были обещаны Каталонии.

Однажды Сарда прислал ему фотографию чемодана, наполненного евро, возможно, пытаясь убедить каталонца, что действительно предлагаются большие суммы денег.

Через несколько дней, как свидетельствуют сообщения, Сарда и Терраделлас наконец встретились в Барселоне. За несколько часов Сарда прислал Терраделласу фотографию, на которой видно, что Терраделлас держит, похоже, депозитный сертификат в Union Bank of Switzerland стоимостью впечатляющих 500 миллиардов долларов.

Точная цель встречи не понятна из сообщений, но, возможно, Терраделлас намеревался показать фотографию Пучдемону или другим каталонским лидерам, доказывая, что российская сторона имела доступ к огромным суммам денег, которые они обещали.

Фотографию нашли в истории текстовых сообщений журналисты. Трое специалистов, которые проверяли якобы сертификат, сказали, что он выглядит как очевидная подделка, отметив плохое качество печати, а также орфографические и грамматические ошибки.

Когда журналисты обратились к Садовникову и спросили о его отношениях с Сардой, россиянин описал его просто как «друга» и сказал, что приезжал в Каталонию, чтобы навестить его.

На вопрос о деньгах Садовников ответил: «Вы знаете, что такое 500 миллиардов долларов? Это практически бюджет российского государства. И кто-то собирается отдать бюджет российского государства Каталонии? Ну, знаете, это даже не абсурд, это просто, знаете ли, безумие».

Николай Садовников — кто он

Много информации о происхождении 64-летнего Садовникова остается окутанной тайной. Но, похоже, он имеет значительный опыт в дипломатии.

Дипломатические источники журналистов в Италии сообщили, что он служил советским дипломатом в Риме между 1984 и 1987 годами и заместителем консула в Милане с 1991 до 1995 года. Согласно записям российского МИДа, лицо по имени Николай Николаевич Садовников было идентифицировано как сотрудник по крайней мере до 2010 года. В повестке дня конференции от 2007 года он определен советником департамента планирования политики министерства.

К 2012 году он появился на радарах по крайней мере одного западного разведывательного агентства. Журналисты смогли пересмотреть отчет разведки того года, в котором утверждалось, что он имеет прямые связи с Владимиром Путиным. В докладе Садовников описывается как «деятель российской параллельной дипломатии в Сирии и Иране». Хотя он действовал под зонтиком МИДа, «он подотчетен лишь главе государства, с которым претендует на определенную близость».

Согласно сообщению, Садовников упоминается в «сирийских, иранских, ливийских досье и в целом в двусторонних отношениях со странами Персидского залива». Его целью, как отмечается, было «способствовать сближению интересов между Россией и Ираном, чтобы особенно уменьшить американское влияние в регионе».

В досье упоминается поездка в Иран в апреле 2012 года и в следующем месяце в Объединенные Арабские Эмираты, где Садовников сопровождал министра иностранных дел Сергея Лаврова и принимал участие во встречах по добыче нефти.

В отчете сказано, что это «достоверная гипотеза» о том, что Садовников был агентом российской разведки, но точного подтверждения этому нет.

Но с 2012 года Садовников начал вызывать меньший интерес спецслужб. По словам одного из источников в разведке, его «досье» не считалось требующим тщательного изучения.

Итальянский лоббист Пьерджорджио Басси, выступавший гарантом визы, которую Садовников просил в январе 2016 года, рассказал журналистам, что россиянин в 2016 и 2017 годах работал советником по вопросам стратегической внешней политики министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специализировался на каталонском вопросе.

Журналисты также выяснили, что Садовников владел акциями четырех компаний, зарегистрированных в 2004 и 2005 годах в государственном здании на Красной площади. Неясно, вели ли эти компании когда-либо реальный бизнес, но они, похоже, связывают его с российским правительством и итальянскими банкирами, обвиненными в мошенничестве. Компании были удалены из реестра в разное время между 2011 и 2017 годами.

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