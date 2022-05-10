Что происходит на главных фронтах войны в Украине: сводка Генштаба ВСУ 10.05.2022, 8:16

Кремль может готовить диверсии на объектах химической промышленности.

В Генштабе не исключают возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, чтобы в дальнейшем обвинить в содеянном подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российская армия проводит наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Северском направлении российские солдаты усиленно охраняют участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. За прошедшие сутки с применением реактивных систем залпового огня были обстреляны села Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении армия РФ продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей и проводит воздушную разведку. Разведка показывает, что в Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее в Северодонецком районе Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области. В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники. Только за понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранено 6 мирных жителей.

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