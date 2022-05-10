«Деды воровали»: на концерте в Москве произошел конфуз с «ветеранами» 25 10.05.2022, 8:21

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Известные грабители как скрепоносный символ РФ.

Российское телевидение эпично опозорилось с видеорядом к праздничному концерту, приуроченному к Дню победы.

Трансляция концерта проходила на федеральном российском канале, сообщает apostrophe.ua.

Организаторы концерта на заднике сцены разместили фотографию легендарных американских грабителей Бонни и Клайда вместо советских «освободителей».

Напомним, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – известные американские грабители, которые во времена Великой депрессии организовали преступную группировку. Более всего они известны по ограблениям банков, которых было около дюжины,

В то же время бандиты не гнушались ограблениями небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок. Считается, что по их вине погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты в 1934 года и стали героями нескольких кинофильмов.

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