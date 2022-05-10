ВСУ выбили оккупантов из четырех населенных пунктов на Харьковщине 1 10.05.2022, 8:24

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Контрнаступление продолжается.

На Харьковщине защитники Украины освободили четыре населенных пункта – села Верхний Салтов, Замуловка, Байрак, Рубежное.

Об этом сообщил 227-й батальон территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Facebook. Освободить села удалось в результате успешного контрнаступления.

В то же время в Боровском поселковом совете рассказали, что российские войска с 8 мая массово покидают села Боровую и Богуславку. Они движутся в направлении города Купянск Харьковской области.

Однако, как свидетельствует аэрофотосъемка, большое количество личного состава и техники российских захватчиков продолжают оставаться в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.

В захваченных россиянами населенных пунктах оккупанты оседают в пустующих домах местных жителей, а также в объектах социальной инфраструктуры. В Боровском сельсовете также предположили, что у захватчиков проблемы с продовольствием. Об этом свидетельствует то, что они отлавливают на улицах домашнюю птицу. Кроме этого, оккупанты отбирают у местных жителей или обменивают свиней и продукты питания.

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