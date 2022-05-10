Изменения в ПДД Беларуси: кого это затронет в первую очередь 5 10.05.2022, 8:37

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Коротко о главном.

В октябре текущего года вступит в силу указ от 18.04.2022 № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения». Напомним кратко, что изменится в ПДД с осени, пишет av.by( ).

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи

Передвигаться на таких средствах персональной мобильности (СПМ) разрешается по велосипедной дорожке, при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не превышая скорость 25 км/ч.

Водитель обязательно должен быть трезвым, его возраст — не менее 14 лет (это требование не распространяется на жилые и пешеходные зоны). В любом случае не должны создаваться преграды для пешеходов.

Будет запрещено перевозить других лиц «вне специально оборудованных мест для сидения» — таким образом, на каждом СПМ должен находиться только один человек.

Другие требования к СПМ: наличие исправных тормозов и руля, в темноте — включенного фонаря, а на водителе — фликера.

При этом человек, управляющий таким средством, в указе называется пешеходом, то есть электросамокаты и т. д. все же не считаются транспортным средством.

Велосипедисты

Вне населенных пунктов в темное время велосипедисты должны ездить в одежде со световозвращающими элементами (за исключением велодорожек). Пересекать проезжую часть можно лишь по велопереезду или велодорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий пешеходам. При этом спешиваться необязательно.

Детей до семи лет в качестве пассажиров можно будет возить, если на них шлем и если установлено специальное сиденье, фиксирующее (предохраняющее) ноги ребенка.

Знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения»

Он будет установлен, к примеру, в местах плотной жилой застройки или в Старом городе в Минске, территорию которого люди подсознательно воспринимают как пешеходную зону.

Ограничение может быть разным: 10, 30, 40 км/ч в зависимости от ситуации. Однако во дворах, как и раньше, скорость не должна превышать 20 км/ч.

Появятся и другие знаки: «Движение на средствах персональной мобильности запрещено», «Дорога с велосипедной дорожкой», «Выезд на дорогу с велосипедной дорожкой» и т. д. Правила дополнят табличками «Пункт обслуживания системы электронного сбора платы за проезд», «Все ТС, кроме электромобилей», «Светлое время суток», «Темное время суток», «Зимний период», специальным знаком для зарядки электротранспорта и прочими. Все они представлены в тексте документа на с. 17—19.

Кроме того, временная разметка, согласно новым ПДД, будет иметь желтый цвет, а не оранжевый.

Повышен разрешенный предел скорости движения на автомагистралях

Если сейчас для автомобилей с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны он составляет 110 км/ч, а на остальных дорогах — не более 90 км/ч, то с введением новых правил на автомагистралях и дорогах вне населенных пунктов мотоциклы, легковые автомашины, грузовики массой не более 3,5 т смогут мчаться до 120 км/ч, а для автобусов установлен предел в 100 км/ч.

Изменения требований к водителям

В дороге при себе нужно иметь всего два документа — водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Кроме того, на регулируемых пешеходном переходе и (или) велосипедном переезде водитель должен будет не только предоставить преимущество пешеходам, но и уступить дорогу велосипедистам, завершающим пересечение проезжей части дороги (пока что требование касается лишь пешеходов).

Расстояние между транспортным средством и приближающимся человеком должно составлять не менее двух полос движения (при их наличии).

Добавлен также пункт, согласно которому при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится.

Водителям мопедов и мотоциклов запрещено возить пьяных пассажиров (кроме как в боковом прицепе). Сотрудники ГАИ могут потребовать пройти освидетельствование у таких пассажиров.

Узаконены два периода (с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября), когда нужно ездить с включенным ближним светом.

Также закреплен запрет на остановку и стоянку ТС без установленного на нем опознавательного знака «Инвалид» на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов. В таком случае ГАИ будет иметь право эвакуировать нарушившее авто.

Электромобили

«Электричкам» разрешат ехать по выделенной для общественного транспорта полосе. Зарядка таких ТС будет считаться остановкой. И введен запрет на стоянку на месте, предназначенном для зарядки электромобилей, — при нарушении возможна эвакуация. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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