Военный эксперт раскрыл планы Кремля на Молдову 2 10.05.2022, 8:53

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Сомнительно, что врагу удастся их реализовать.

Российские военные в Приднестровье ждут подкрепления со стороны моря, без этого они будут способны лишь раскачивать ситуацию в Молдове терактами или "демонстрационными действиями".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

Он уточнил, что в самом широком месте территория Приднестровья составляет 34 км. ВСУ по дальности стрельбы могут покрывать всю территорию Приднестровья:

"Поэтому без подкрепления враг не сможет пробиться или нанести нам военный вред. С политической точки зрения я бы на месте российского Генштаба захватывал Молдову", - сказал эксперт.

По прогнозу Жданова, в случае прорыва в регион подкрепления россиян, логичным сценарием будет политический захват Молдовы, принуждение ее к капитуляции и договор с РФ. Агрессор тогда может требовать право сервитута.

"Есть такое в международном праве определение: когда страна находится в анклаве, сопредельные государства должны предоставить коридор для связи с этой страной. Это сродни ситуации в Азербайджане или с территорией Карабаха, с Арменией. У них двусторонние коридоры. Скорее всего, именно такой вариант РФ планирует провернуть в Украине", - рассказал эксперт.

Он добавил, что агрессору не удастся реализовать свои планы, пока ВСУ удерживают контроль над островом Змеиный. Как известно, там регулярно уничтожается российская техника и личный состав благодаря точечной работе украинских защитников.

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