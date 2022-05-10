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Япония ввела санкции против премьер-министра РФ и компаний оборонного сектора

  • 10.05.2022, 8:58
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Япония ввела санкции против премьер-министра РФ и компаний оборонного сектора

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов еще большего числа лиц.

Япония объявила о новых санкциях в отношении России, которые включают ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и компаний оборонного комплекса России.

Как сообщает Reuters , эти меры предусматривают заморозку активов еще большего числа лиц и запрет на экспорт передовых товаров некоторым российским группам, включая научно-исследовательские институты.

По данным BBC Россия, в новый список попали 70 компаний и более 130 человек, в числе которых замсекретаря Cовета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме того, санкции введены против представителей боевиков из так называемых «ЛДНР». Также под экспортный запрет попали компании оборонного комплекса — концерн Алмаз-Антей, корпорация Тактическое ракетное вооружение, ВНИИ Эталон и другие.

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