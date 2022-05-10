Российские пропагандисты устроили «разборки» из-за лжи о погибших на крейсере «Москва» 7 10.05.2022, 9:11

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В России не готовы признавать собственные потери.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко рассказал, как российские пропагандисты «устроили разборки между собой» после потопления ВСУ вражеского крейсера Москва, сообщает nv.ua.

Во время брифинга 9 мая Лещенко сказал, что отец российского моряка, вероятно, погибшего на крейсере, получил от прокуратуры страны-агрессора ответ, что его сын якобы «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части», после чего российские пропагандисты начали обвинять свою прокуратуру в том, что она «бесчеловечно отнеслась к горю матроса».

«В самой России не готовы признавать собственные потери, но при этом готовы героизировать, тех кто участвовал в войне против Украины, которая не имела никаких оснований», — прокомментировал Лещенко.

Также Лещенко отреагировал на ложь российского диктатора Владимира Путина и представителей его режима о полномасштабном вторжении России в Украину. Он подчеркнул, что Украина никогда не планировала «нападение на Крым», а отдавала предпочтение дипломатическому урегулированию, и точно также не планировала «нападение на территорию России».

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.

О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители.

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