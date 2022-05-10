Воюющий за Украину чеченский батальон захватил трофейный российский «Солнцепек» 10.05.2022, 9:14

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Огнеметная система не пострадала и теперь может использоваться ВСУ против оккупантов.

У российских оккупантов удалось отбить тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой они обстреливали украинские территории.

Такой трофей захватили бойцы добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины и помогают нашему государству защищать свои территории от страны-агрессора РФ.

Видео с трофейной тяжелой техникой бойцы опубликовали на YouTube-канале батальона. При этом в "Солнцепеке " на момент его захвата оставался российский оккупант. Чеченские бойцы призвали его сдаться.

"Сдавайся, я вижу тебя. Сдавайся, русский Ваня", – говорил воин, подходя к огнеметной системе.

Как видно из видео, "Солнцепек" не пострадал и, очевидно, остался исправным.

В батальоне отметили, что видео было снято еще в конце марта, однако обнародовали его только 9 мая.

"Солнцепек" – что за техника и где РФ ее применяла

"Солнцепек" – это российская тяжелая вогнеметна система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Из нее ведут огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. Такие усовершенствованные системы ТОСов (на русском "тяжелая огнеметная система" – ред.) были приняты на вооружение в российской армии в 2001 году.

Поскольку в такой технике имеется лазерный дальномер, расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров. Экипаж стреляет из такой установки не выходя из машины, с помощью прицела и внешних систем.

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" применялись в Афганистане, Чечне, Ираке и на Донбассе на Украине, а усовершенствованные ТОСы, получившие название "Солнцепек", были замечены в Сирии.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в воскресенье, 8 мая, обстреляли из огнеметной системы "Солнцепек" свои же позиции, уничтожив "дружеским огнем" своих товарищей по оружию.

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