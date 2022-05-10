Пара близнецов выросла в разных странах, а затем ученые сравнили их 1 10.05.2022, 10:06

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Фото: forrest9/Getty Images

Получены удивительные результаты исследования.

Исследователи воспользовались редкой возможностью изучить однояйцевых близнецов, которые были разлучены в раннем возрасте, воспитывались в разных странах и семьях, и сообщают об удивительных результатах.

Пара близнецов родилась в Южной Корее в 1974 году и была разлучена в возрасте двух лет после того, как одна из девочек потерялась на рынке. Ребенка доставили в больницу и, несмотря на попытки ее биологической семьи найти ее, потерявшуюся сестру в конце концов усыновила пара из США. Близнецы воссоединились в 2020 году, сообщает Science Alert.

Конечно, между этой парой было много общего, но были и заметные различия, предполагающие необходимость переосмысления того, какая часть нашего интеллекта зависит от наших генов, а какая - от среды, в которой мы живем.

"Сходства были очевидны в личности, самооценке, психическом здоровье, удовлетворенности работой и медицинской истории жизни",- сообщили исследователи.

Несмотря на многие сходства, в том числе в области психического здоровья и удовлетворенности работой, близнец, выросший дома в Южной Корее, получил более высокие оценки с точки зрения перцептивного мышления и скорости обработки информации.

В частности, как сообщается, близнецы обычно набирают примерно одинаковые баллы в когнитивных тестах - в этом случае между ними была существенная разница в 16 баллов.

Причина этих различий ученым не ясна. Исследователи отмечают, что во взрослом возрасте двойняшка из США перенесла три сотрясения мозга, из-за чего она почувствовала себя "другим человеком". Однако невозможно точно сказать, повлияло ли это на результаты когнитивных тестов.

Как сообщается, данное исследование подтвердило идею о том, что определенные поведенческие черты могут оставаться неизменными, даже когда дети воспитываются в разных условиях; например, оба близнеца получили высокие баллы с точки зрения уровня добросовестности и самооценки.

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