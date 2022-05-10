Война агрофюреру не помогла 4 10.05.2022, 10:10

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Запад вызов принял.

Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на парад 9 мая в Москве:

— Весьма вероятно, что это не некоторое время последний парад в таком формате унылого победобесия. Прощальный, если хотите.

Совершенно иная атмосфера исходила от обращения Владимира Зеленского. Есть боль, идея и цель — вернуть мир на землю Украины.

Пока же там различной интенсивности бои на фронте и ракетные удары по самым различным ее областям. И это еще не пришло время вечернего салюта. Мы же не забываем, что в Кремле любят символизм. А еще там любят месть. Тем более, что мстить есть за что.

По мнению коллег, боль от отрицательного всплытия крейсера «Москвы» усилена негативным наращиванием потенциала на острове Змеиный. Без создания действенной ПВО в районе Одессу можно лишь планомерно уничтожать с относительно безопасного расстояния. На этом возможности исчерпаны. Змеиный в таком раскладе может стать новой Чернобаевкой.

Как в этой ситуации придумать новый план, пока неизвестно. Но случайную помощь может оказать ситуация с послом России в Польше, которого украинские активисты облили искусственной кровью и не дали возложить венок на военном кладбище.

Как минимум это повод для взаимной высылки послов. Как максимум — «случайно ошибиться» высокоточным оружием в районе украинско-польской границы.

А тут еще считанные часы до подписания лендлиза для Украины и меньше недели до подачи заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Есть от чего психануть. Ведь самое ужасное — Запад вызов принял. Не сразу, медленно, но принял. Хороших выходов не осталось.

Только в Минске продолжают угрожать и торговаться одновременно. Но ответ на все противоречивые сигналы в заявлении G7. Война агрофюреру не помогла. И между струек тоже не получается. Остается — демонстративно кинуть союзника. Хотя и тут успех не гарантирован.

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