Россия боится прорыва украинской армии к границам Белгородской области 8 10.05.2022, 10:11

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Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении набирает обороты.

Российские оккупанты решили во что бы то ни стало удержать позиции на окраинах Харькова. Для этого в Белгородскую область стягивают дополнительные батальонно-тактические группы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

9 мая чиновник Пентагона заявил, что российская армия не прекращает усилий по окружению Харькова с севера и Востока в форме "подковы", несмотря на то, что в северной части действуют только три батальонные тактические группы.

Дополнительно оккупанты накопили 19 БТГр в Белгородской области. Вероятно, ими могут усилить харьковское направление, чтобы помешать украинской армии как можно быстрее выйти на границу с РФ.

Тот же представитель Пентагона добавил, что за последнюю неделю украинские силы оттеснили врага почти на 48 километров на восток. Вероятно, речь идет об освобождении от захватчиков поселка Старый Салтов Волчанского района.

В ISW добавляют, что оккупанты не осуществляли наступление на юго-восток или юго-запад от Изюма 9 мая, но стараются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.

В то же время Россия столкнулась с серьезной проблемой "компенсирования" боевых потерь, которые Кремль продолжает скрывать. По мнению экспертов, длительные усилия РФ о "тайной мобилизации" вряд ли приведут к значительной боевой мощи.

Как сообщал УНИАН, ранее ISW сообщал, что контрнаступление ВСУ еще больше расширился на северо-восток от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

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