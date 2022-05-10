СМИ: Rutube не «подлежит восстановлению» после хакерской атаки 7 10.05.2022, 10:20

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Российский заменитель сервиса Youtube остался без кода сайта.

Хакеры «полностью удалили код сайта» Rutube в ходе атаки 9 мая. Сервис все еще недоступен.

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Российский видеохостинг Rutube, который позиционировался как замена YouTube, «не подлежит восстановлению» после хакерской атаки 9 мая. Об этом пишет издание The Village со ссылкой на источник.

Отмечается, что в течение всего дня 9 мая в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы. Чуть позже 20:00 понедельника в Rutube заявили, что атака стала крупнейшей в истории сервиса.

По словам представителей сервиса, она была дорогостоящей, заранее спланированной и была нужна, чтобы «помешать Rutube показать парад победы и праздничный салют».

Как рассказал изданию источник, близкий к команде Rutube, в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению».

Как пишет The Village, обычно на такой случай предусмотрены бэкапы. Однако в конкретной ситуации проблема может быть в том, что в Rutube до сих пор не понимают, остался ли у хакеров доступ к системе или уже нет.

По мнению собеседника издания, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту.

По состоянию на утро 10 мая сервис Rutube все еще недоступен.

«На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены», — говорится в сообщении на странице сервиса.

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