«Лукашенко — курица без головы» 1 10.05.2022, 10:25

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Соучастник войны окажется на скамье подсудимых.

Недавно лидеры стран Большой семерки в совместном заявлении пообещали привлечь Путина и архитекторов и соучастников войны против Украины, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. Также экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Желимос предложил создать новый Нюрнбергский трибунал для привлечения диктаторов к ответственности.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают читатели на тему наказания белорусского узурпатора.

«Двух убийц и военных преступников — товарища Путина и его сумасшедшего дружбана бандюгана Лукашенко — судить международным трибуналом за преступления против всего человечества. Кара этим преступникам должна быть самая жестокая!»

«То, что натворили эти двое плешивых, еще не одно столетие люди будут анализировать. Что было в этих головах супер-садистов? Они по всем ДНК из одного гнезда. Как для Луки, так и для Путина Гитлер был авторитетом. Они оба им восхищались. Один открыто, второй — поступками. Конечно, суд должен быть, а не ждать пока они сами откинутся».

«Помните Милошевича, который на суде в Гааге отрицал правомочность суда над ним? А этим в бункерах (или где они там прячутся от всех) тем более кажется, что до них не доберутся. Но, наверное, так же думали и Каддафи, и Саддам, к примеру».

«Народ будет пить и гулять, когда международный суд устроит праздник правосудия».

«Таракан — курица без головы, потому что понимает, что голова уже на эшафоте».

«Реально можно не церемониться с какой-то плешивой особью, а послать его прямым текстом, без всякой дипломатии и рассусоливаний, так как у него нет легитимности и будущего».

«Соучастник войны окажется на скамье подсудимых как военный преступник».

«Судьба любого самозванца непредсказуема. Но в прошлые времена их кремировали и пеплом выстреливали из пушки в ту сторону, откуда он появился. Его пульнут в сторону России».

«Забыл просроченный пересидент старую народную мудрость: «Тому, кто слишком высоко взлетел, очень больно падать». В его случае падение будет не просто больно, оно будет смертельно».

«Лукашенко уже не спасут никакие поправки в его же исполосованное вдоль и поперек законодательство». Все это делается диктатором с целью преждевременного устрашения народа. Если народ Беларуси очнется, как это было в 2020 году, в той же самой многочисленной массе по всей республике и при этом взявшись за штыки, то полыхать в страшном огне будут все его тюрьмы, суды, администрации, министерства и исполкомы в буквальном смысле. Гнать будут поганой метлой всю министерскую шушеру и прихлебателей из Дроздов, да так, что будут пятки сверкать. Сдохнет Путин и некому будет защитить усатого».

«Крести усы, Шурик! Как только Вовка покатится — тебе хана тут. Счетов накопилось. А без поддержки из Мордора тебе не усидеть».

«Бесславная эпоха агрофюрера уходит в закат прямо на глазах. Жаль потраченного впустую четверти века, жаль поколения, которые родились и выросли при этом придурке, который отнял у них прогресс, развитие. Жаль всех белорусов, у которых этот скот отнял страну. Наука нашему народу».

«Незаурядная ситуация — как хотелось быть «батькой народа», а в истории себе место уже застолбил как международный террорист и военный преступник. Два сынка рядом присядут как пособники террориста и военного преступника»..

«Все разумные люди понимают, что вина самозванца в войне равновелика с Путиным. Он годами подстрекал, рисовал всякие бреды о готовящихся нападениях на Беларусь, переброске оружия с Украины, зазывал войска РФ на нашу землю якобы мастерство оттачивать боевое. В первые дни войны открыто заявлял «мы», то есть он и Путин, закончим войну за несколько дней. Теперь притих. И очень плохо, что Запад все думает прижимать Луке хвост или нет. Все думает, хотя бить режим надо не менее беспощадно, чем российский».

«Если бы белорусские партизаны не убили фашистского гауляйтера в Беларуси Кубэ, его бы осудили Нюрнбергским судом на виселицу за его преступления. А этого фашистского гауляйтера Беларуси будут судить международным трибуналом в Гааге за убийства и тысячи осужденных невинных граждан Беларуси, а также за соучастие на стороне фашистской путинской России в агрессии в Украине».

«Военные преступники будут под охраной отрабатывать на стройках Украины от 10 до 20 лет».

«И кто из диктаторов не совершал преступления? Все. Но и заканчивали свою жизнь как преступники. Кто кончал с собой сам, кого вешали, кого стреляли, некоторых линчевали. Лукашенко и Путин привели свои страны к развалу и обнищанию».

«Этого маньяка и врага уже двух народов — нужно было изначально афишировать широкой общественности и блокировать по всем направлениям! А не заигрывать и не лицемерить с этим террористом!»

«Петля — это быстро. А время, проведенное до конца жизни в камере, даст возможность подумать о всем том, что произошло в жизни этого человека. Даже его нахождение в камере будет напоминанием и предостережением тем, кто захочет повторить подобное. Во всяком случае — все решит суд».

«Он-то отдает приказы, указы и распоряжения, а выполняют все это подельники диктатора. Они тоже несут ответственность за все черные дела, творящиеся в стране. Их надо знать поименно. Гитлера не было на скамье подсудимых в Нюрнберге, он выкрутился от ответа».

«Когда Лукашенко начнут топтать, то появится много желающих из его «окружения» списать свои грехи на дохлого диктатора. И никто из них не будет заинтересован в способности Лукашенко разговаривать. В белорусской тюрьме оно не протянет дольше четырех суток».

«Какая судьба у диктаторов понятно. А вот судьба их детей и внуков еще хуже. Примеров масса. Нет ни одного хорошего».

«Одну камеру на Окрестина сохранить для диктатора — будет музейный экспонат для будущих поколений».

«Я за то, чтобы до конца его никчемной жизни, возить по городам республики в клетке. И табличку повесить «Не кормить»!»

«Тупые отъетые тыквы чинуш и военных не могут и не хотят никак сложить 2 и 2. Они могли бы сравнительно легко добиться отмены санкций, арестовав плешивую проститутку и содействуя восстановлению законности в стране. Но им этого не надо. Они будут до последнего обращаться за помощью и искать спасения у тонущего Титаника — России. Ясно почему — потому, что замазаны в кровавых преступлениях плешивого и ботоксного по самое не могу. Даже отмена санкций Запада уже не спасет их от трибунала за соучастие в преступлениях».

«Только вместе белорусы смогут снести этот режим. Как никогда мы близки к переломному моменту и должны быть готовы ринуться в последний победный бой», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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