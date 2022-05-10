Украина воюет с шакалами 3 Анатолий Октисюк, «Главред»

10.05.2022, 10:26

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Россия грубо нарушает способы и обычаи ведения конвенционной войны.

Из разных источников доносится информация, что российские садисты издеваются и пытают украинских военнопленных.

Есть множество фактов, когда украинских пленных расстреливали, особенно в Мариуполе. Украинским пленным не оказывают медицинскую помощь. Нормы питания для украинских пленных минимальны, а условия содержания бесчеловечны.

Есть факты, когда украинских пленных специально размещали в сырых помещениях, без матрасов или хотя бы деревянных поддонов, которые бы защищали от сырой земли. Документируются факты избиения, издевательства, имитации расстрелов, изнасилования неестественным способом.

В феврале-марте были факты, когда украинским пленным специально заливали воду в ботинки или сапоги, и оставляли на морозах. В результате были ампутации конечностей и обморожения ног.

Фиксировались случаи, когда мертвые тела военнослужащих были без ушей, с признаками термических ожогов, без ногтей, с резаными ранами и тому подобное. Что является признаками пыток.

Особым пыткам российские садисты подвергают представителей полка Азов, участников АТО 2014-2017 и ветеранов-добровольцев.

Украинские военнопленные не располагаются в военных лагерях для военнопленных, как того требует международное гуманитарное право. Зато в Украине обустроены специальные лагеря для российских пленных, а правительство выделило на их содержание 44 миллиона гривен.

Россия грубо нарушает конвенционную войну, способы и обычаи ее ведения. Еще одним из шоков войны станут показания украинских пленных, каким пыткам и издевательствам они подвергались в плену. Уже сейчас российские пропагандисты призывают стерилизовать украинских солдат. И я не удивлюсь, что они это уже делают.

Каждый пусть делает свои выводы. Мы воюем с шакалами, которые плюют на МГП. Мы видели Сирию, Чечню. На своей шкуре почувствовали Бучу, Бородянку, Мариуполь. Для России нет ничего святого, потому что она понимает лишь язык силы и террора.

Анатолий Октисюк, «Главред»

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